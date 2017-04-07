Домашние животные препятствуют детскому ожирению

Группа канадских ученых провела масштабное исследование, в ходе которого было доказано, что домашние питомцы способствуют положительным изменениям в микрофлоре детского кишечника, что снизывает риск младенческого ожирения.

По словам экспертов, за 20 лет ими были рассмотрено множество образцов фекалий у младенцев. Выяснилось, что у малышей, у которых в семье есть домашнее животное, наблюдается более низкие показатели астмы. Оказывается, перенос зверьками на лапах грязи и шерсти способствует созданию у детей преждевременного иммунитета, - сообщает «РИА Новости».

Кроме того, медиками получилось установить, что влияние питомцев также положительно влияет на уменьшение риска развития аллергии и ожирения. Они также предположили, что при родах домашние животные ограничивают передачу вагинальных ГБС, которые вызывают у новорожденных пневмонию.