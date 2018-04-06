В домах россиян установят «умные» счетчики

В российских многоквартирных домах будут установлены «умные» счетчики, сообщил заместитель министра строительства РФ Андрей Чибис.

По его словам, «умные» счетчики необходимы для регулирования нагрузки на инфраструктуру, а установка новых приборов является экономически выгодной.

«Это позволит считать реальный объем потребления, вести планы в зависимости от объемов потребления, и, конечно, позволит очень гибко загружать инфраструктуру.

Подобные технологии уже есть в России и в мире, мы видим перспективы для внедрения подходов с «искусственным интеллектом», – отметил Чибис.

Через шесть лет «умными» счетчиками будут оснащены 95 процентов домовладений в многоквартирных домах.

В конце февраля правительство России одобрило законопроект о повышении административной ответственности за самовольное подключение к сетям инфраструктуры и самовольное использование энергетических ресурсов, сообщает «Федерал пресс».