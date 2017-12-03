В домах многодетных семей в Ивантеевке установят противопожарные датчики

В подмосковном городе Ивантеевка в квартирах многодетных семей установят 3 тысячи пожарных извещателей.

Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Противопожарные датчики установят инспекторы Государственного пожарного надзора вместе с представителями органов соцзащиты населения и Всероссийского добровольного пожарного общества.

До конца текущего года приборы появятся в 761 квартире. Работы по установке будут проводиться бесплатно.

Уточняется, что устройства реагируют на дым на ранней стадии возгорания и своевременно оповещают жителей об угрозе пожара. Аппараты работают от батарейки, которую необходимо менять раз в несколько лет.