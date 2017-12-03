В домах многодетных семей в Ивантеевке установят противопожарные датчики
В подмосковном городе Ивантеевка в квартирах многодетных семей установят 3 тысячи пожарных извещателей.
Такое поручение дал губернатор Московской области Андрей Воробьев, сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
Противопожарные датчики установят инспекторы Государственного пожарного надзора вместе с представителями органов соцзащиты населения и Всероссийского добровольного пожарного общества.
До конца текущего года приборы появятся в 761 квартире. Работы по установке будут проводиться бесплатно.
Уточняется, что устройства реагируют на дым на ранней стадии возгорания и своевременно оповещают жителей об угрозе пожара. Аппараты работают от батарейки, которую необходимо менять раз в несколько лет.
Следующая новость В ФРГ заявили об опасности со стороны детей и жен членов ИГ
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии