У дома правительства в Луганске совершен теракт

В центре Луганска у дома правительства самопровозглашенной Луганской народной республики прогремел взрыв.

По последним данным, пострадали несколько человек, еще одна женщина умерла от полученных ран по дороге в больницу, сообщает Interfax.

В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками силовых ведомств ЛНР. Взрыв квалифицируется как теракт – у здания сработало самодельное взрывное устройство.