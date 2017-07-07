У дома правительства в Луганске совершен теракт
В центре Луганска у дома правительства самопровозглашенной Луганской народной республики прогремел взрыв.
По последним данным, пострадали несколько человек, еще одна женщина умерла от полученных ран по дороге в больницу, сообщает Interfax.
В настоящее время место происшествия оцеплено сотрудниками силовых ведомств ЛНР. Взрыв квалифицируется как теракт – у здания сработало самодельное взрывное устройство.
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