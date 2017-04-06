Дома отказавшихся от переселения москвичей будут отремонтированы
Дома тех москвичей, которые откажутся от сноса и переселения по программе реновации, будут капитально отремонтированы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, через 10-15 лет эти дома все равно станут аварийными, и тогда переселяться все равно придется.
Заммэра также отметил, что при капитальном ремонте основные сложности возникнут не в ремонте фасадов и приведении в порядок внешнего вида дома, а в состоянии инженерных коммуникаций, в отдельных случаях и сохранности фундамента этих строений.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что уже сейчас каждая 10-я пятиэтажка в Москве находится в аварийном состоянии, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Эстонский шпион с грузинскими корнями собирал досье о войсках России
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии