Дома отказавшихся от переселения москвичей будут отремонтированы

Дома тех москвичей, которые откажутся от сноса и переселения по программе реновации, будут капитально отремонтированы, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, через 10-15 лет эти дома все равно станут аварийными, и тогда переселяться все равно придется.

Заммэра также отметил, что при капитальном ремонте основные сложности возникнут не в ремонте фасадов и приведении в порядок внешнего вида дома, а в состоянии инженерных коммуникаций, в отдельных случаях и сохранности фундамента этих строений.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин отметил, что уже сейчас каждая 10-я пятиэтажка в Москве находится в аварийном состоянии, сообщает «Интерфакс».