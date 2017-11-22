Доля поддельного коньяка может доходить в РФ до 40%

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил, что поддельный коньяк в России может составлять до 40% от общего количества.

Такие выводы чиновник сделал по итогам предварительной проверки коньячной продукции в России.

Окончательные результаты могут быть озвучены в марте, но уже до Нового года, по словам Александра Хлопонина, сложится общая картина подделок, после чего будет организована проверка конкретных предприятий, выпускающих коньячную продукцию, передает ТАСС.

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