Доля поддельного коньяка может доходить в РФ до 40%
Вице-премьер РФ Александр Хлопонин заявил, что поддельный коньяк в России может составлять до 40% от общего количества.
Такие выводы чиновник сделал по итогам предварительной проверки коньячной продукции в России.
Окончательные результаты могут быть озвучены в марте, но уже до Нового года, по словам Александра Хлопонина, сложится общая картина подделок, после чего будет организована проверка конкретных предприятий, выпускающих коньячную продукцию, передает ТАСС.
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