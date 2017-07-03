Долларовые инвестиции стремительно покидают Россию

Зарубежные инвесторы с марта 2017 года вывели из российских акций более 1,6 млрд долларов.

Только за последнюю неделю иностранный бизнес вывел из страны 83 млн долларов.

Эксперты связывают бегство инвесторов с пустыми ожиданиями относительно сближения США и России и падением цен на нефть, отмечает Kommersant.

С января по май чистый вывоз капитала из РФ достиг 22,4 млрд долларов, в 2016 году за этот период было выведено только 10,3 млрд долларов.