Доллар упал к рублю до уровня июля 2015 года

На «Московской бирже» доллар сегодня торговался по 57,9625 рубля, это минус 27,75 копейки к предыдущим торгам. Таким образом, за последние два года (с июля 2015-го) курс доллара опустился ниже уровня в 58 урблей.

Валюта единой Европы также показала снижение до 61,7 рубля. Укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 13 февраля связано с относительно высоким уровнем мировых цен на нефть, а также со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам, сообщает «Интерфакс».