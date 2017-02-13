Доллар упал к рублю до уровня июля 2015 года
На «Московской бирже» доллар сегодня торговался по 57,9625 рубля, это минус 27,75 копейки к предыдущим торгам. Таким образом, за последние два года (с июля 2015-го) курс доллара опустился ниже уровня в 58 урблей.
Валюта единой Европы также показала снижение до 61,7 рубля. Укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 13 февраля связано с относительно высоким уровнем мировых цен на нефть, а также со спросом на рубли в условиях сохраняющейся привлекательности операций carry trade из-за высоких ставок по рублевым активам, сообщает «Интерфакс».
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