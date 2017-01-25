Доллар укрепляется к евро
Доллар демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене по сравнению с закрытием предыдущего дня.
Курс евро к доллару опустился в ходе торгов до 1,0725 доллара с 1,0731 доллара на закрытие предыдущей сессии.
Иена растет к доллару, зафиксировавшись на уровне 113,65 иены против 113,79 иены накануне.
Курс евро к иене опустился до 121,91 иены по сравнению с 122,11 иены на закрытие рынка во вторник, сообщает «Интерфакс».
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии