Доллар укрепляется к евро

Доллар демонстрирует разнонаправленную динамику к евро и иене по сравнению с закрытием предыдущего дня.

Курс евро к доллару опустился в ходе торгов до 1,0725 доллара с 1,0731 доллара на закрытие предыдущей сессии.

Иена растет к доллару, зафиксировавшись на уровне 113,65 иены против 113,79 иены накануне.

Курс евро к иене опустился до 121,91 иены по сравнению с 122,11 иены на закрытие рынка во вторник, сообщает «Интерфакс».

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