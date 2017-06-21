Доллар превысил 60 рублей

Рубль стремительно дешевеет к доллару и евро на фоне снижения нефтяных цен, следует из данных Московской биржи.

Биржевой курс доллара впервые с февраля 2017 года преодолел отметку в 60 рублей, подорожав на 52 копейки – до 60,15 рубля.

Евро стал дороже на 47 копеек и достиг отметки в 66,81 рубля.

Мировые цены на нефть демонстрируют негативную динамику. Стоимость августовского фьючерса на нефть Brent упала на 1,89 процента - до $46,02 за баррель, нефть марки WTI рухнула на 2,07 процента, составив 43,51 доллара за баррель, сообщает «РИА Новости».