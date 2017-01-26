Доллар превысил отметку в 60 рублей

Курс доллара резко развернулся в зеленую зону, превысив отметку в 60 рублей впервые за неделю на ожиданиях покупок валюты Центробанком для нужд Минфина.

К 13:15 по московскому времени курс доллара США прибавил 49,25 копейки и составил 60,01 рубля.

Евро к этому времени прибавил 38 копеек, достигнув отметки 64,35 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 44 копейки - до 61,96 рубля.

Таким образом, рубль демонстрирует снижение к доллару и евро, несмотря на рост нефтяных цен, которые позитивно отреагировали на заявления министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи, сообщает «Интерфакс».