Доллар превысил отметку в 60 рублей
Курс доллара резко развернулся в зеленую зону, превысив отметку в 60 рублей впервые за неделю на ожиданиях покупок валюты Центробанком для нужд Минфина.
К 13:15 по московскому времени курс доллара США прибавил 49,25 копейки и составил 60,01 рубля.
Евро к этому времени прибавил 38 копеек, достигнув отметки 64,35 рубля. Стоимость бивалютной корзины выросла на 44 копейки - до 61,96 рубля.
Таким образом, рубль демонстрирует снижение к доллару и евро, несмотря на рост нефтяных цен, которые позитивно отреагировали на заявления министра нефти Кувейта Эссама аль Марзука о полной приверженности государств ОПЕК соглашению о сокращении добычи, сообщает «Интерфакс».
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