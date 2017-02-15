Доллар опустился ниже 57 рублей

Рубль продолжает укрепляться к доллару и евро на фоне подготовки участников рынка к налоговому периоду и спроса на национальную валюту для операций carry trade.

По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 18,75 копейки и составил 56,92 рубля.

Евро к этому времени потерял 18,5 копейки, составив 60,21 рубля.

Стоимость бивалютной корзины снизилась на 18,6 копейки по отношению к уровню закрытия вторника, составив 58,40 рубля, сообщает "Интерфакс".

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