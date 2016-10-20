Доллар и евро выросли в начале торгов четверга
Российский рубль немного просел по отношению к доллару и евро в начале торгов на «Московской бирже». Это происходит на фоне коррекции цен на нефть.
Торги по доллару США начались на ЕТС в четверг сделками в пределах 62,35-62,45 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 62,42 рубля (+13,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро поднялся до 68,46 рубля (+9 копеек), бивалютная корзина повысилась на 11,5 копейки и составила 65,14 рубля.
Доллар при этом оказался на 16 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 31 копейку ниже официального курса.
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