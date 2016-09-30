Доллар и евро выросли при открытии торгов «Московской биржи» в пятницу, рубль снизился в условиях нисходящей коррекции мировых цен нефти и снижения фондовых индексов.

Торги по доллару США начались на ЕТС в пятницу сделками в диапазоне 63,22-63,44 рубля за 1 доллар, в среднем за полторы минуты курс составил 63,38 рубля за 1 доллар (+30 копеек к уровню предыдущего закрытия). Курс евро при этом составил 71,02 рубля за 1 евро (+20 копеек), бивалютная корзина выросла на 25,5 копеек - до 66,82 рубля.

Курс доллара при этом оказался на 22 копеек выше уровня действующего официального курса, евро - на 14 копеек ниже официального курса.