Доллар и евро растут на открытии торгов
В четверг утром на открытии торгов доллар прибавил 22 копейки, евро – 31 копейку. В результате курс доллара составляет 63,24 рубля, евро стоит 69,67 рубля.
Бивалютная корзина подорожала на 26 копеек и стоит 66,135 рубля. Рубль теряет позиции на фоне снижения цен на нефть, сообщает "Интерфакс".
Рынок ожидает новости о переговорах стран ОПЕК о планах по снижению добычи. Кроме того, сегодня ожидается публикация данных США о торговых топливных запасах.
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