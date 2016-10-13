Доллар и евро растут на открытии торгов

В четверг утром на открытии торгов доллар прибавил 22 копейки, евро – 31 копейку. В результате курс доллара составляет 63,24 рубля, евро стоит 69,67 рубля.

Бивалютная корзина подорожала на 26 копеек и стоит 66,135 рубля. Рубль теряет позиции на фоне снижения цен на нефть, сообщает "Интерфакс".

Рынок ожидает новости о переговорах стран ОПЕК о планах по снижению добычи. Кроме того, сегодня ожидается публикация данных США о торговых топливных запасах.