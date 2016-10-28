Доллар и евро немного выросли к рублю в начале торгов пятницы

Рубль немного снизился к доллару и евро при открытии торгов в пятницу на «Московской бирже», следуя за движениями мировых цен нефти.

Торги по доллару США начались на ЕТС в пятницу сделками в диапазоне 62,78-62,87 рубля, в среднем за полторы минуты курс составил 62,81 рубля (+11 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом оказался в среднем на уровне 68,56 рубля (+18 копеек), бивалютная корзина прибавила 14 копеек, составив 65,4 рубля, сообщает «Интерфакс».

Доллар при этом торговался на 23 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 20 копеек ниже официального курса.

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