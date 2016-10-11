Доллар и евро немного выросли в начале торгов
Доллар и евро немного выросли на «Московской бирже» на старте торгов вторника, рубль чуть снизился, корректируясь вместе с нефтью после обновления максимумов почти за год.
Первые сделки по доллару США прошли в пределах 62,1-62,22 рубля в среднем за полторы минуты курс составил 62,185 рубля (плюс 18 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро оказался в начале торгов в районе 69,15 рубля (плюс 13 копеек), бивалютная корзина поднялась на 16 копеек и составила 65,32 рубля.
Доллар при этом оказался примерно на 20 копеек ниже уровня действующего официального курса, евро - на 58 копеек выше официального курса.
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