Доллар и евро дорожают к рублю

Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне незначительных изменений цен нефти.

По данным на 10:02 мск курс доллара прибавил 11 копеек, составив 61,16 рубля.

Евро оказался при этом в среднем на уровне 65,05 рубля, что выше показателей предыдущего дня на 12 копеек.

Бивалютная корзина прибавила 11,5 копейки- до 62,91 рубля, сообщает «Интерфакс».