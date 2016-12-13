Доллар и евро дорожают к рублю
Рубль дешевеет к доллару и евро на фоне незначительных изменений цен нефти.
По данным на 10:02 мск курс доллара прибавил 11 копеек, составив 61,16 рубля.
Евро оказался при этом в среднем на уровне 65,05 рубля, что выше показателей предыдущего дня на 12 копеек.
Бивалютная корзина прибавила 11,5 копейки- до 62,91 рубля, сообщает «Интерфакс».
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии