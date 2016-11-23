Доллар и евро демонстрируют незначительный рост к рублю
Рубль демонстрирует незначительное снижение к доллару и евро при открытии торгов на «Московской бирже» из-за легкой нисходящей коррекции цен нефти.
Курс доллара к рублю вырос на 1 копейку и составил 63,79 рубля.
Курс евро прибавил при этом 18 копеек, составив 67,92 рубля.
Бивалютная корзина поднялась на 12,5 копеек и составила 65,69 рубля, сообщает ТАСС.
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