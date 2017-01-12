Доллар дешевеет к евро и иене

Пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа стала фактором снижения стоимости доллара к евро и иене.

Евро вырос к доллару США до 1,0608 доллара по сравнению с 1,0582 доллара на закрытие предыдущей сессии.

Иена торгуется на уровне 114,48 иены против 115,41 иены накануне.

Кроме того, доллар также дешевеет относительно юаня, индонезийской рупии, таиландского бата и малазийского ринггита, сообщает «Интерфакс».

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