Доллар дешевеет к евро и иене на фоне ожиданий решения ФРС США не повышать процентную ставку до декабря.

К 9:07 по московскому времени доллар упал до 103,78 иены, евро вырос до 1,1070 доллара с 1,1056 на прошлом закрытии.

Индекс доллара уменьшался на 0,08 процента и составил 97,65 пункта, сообщает «РИА Новости».