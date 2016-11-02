Доллар дешевеет к евро и иене
Доллар дешевеет к евро и иене на фоне ожиданий решения ФРС США не повышать процентную ставку до декабря.
К 9:07 по московскому времени доллар упал до 103,78 иены, евро вырос до 1,1070 доллара с 1,1056 на прошлом закрытии.
Индекс доллара уменьшался на 0,08 процента и составил 97,65 пункта, сообщает «РИА Новости».
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