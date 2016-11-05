На должность заместителя директора ФСБ назначен Евгений Зиничев
Бывший исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев назначен на пост заместителя директора ФСБ России.
Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде, получил высшее образование, в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба, сообщает ТАСС.
Последние два года занимал пост начальника УФСБ России по Калининградской области. В июле Зиничев был назначен врио губернатора Калининградской области, а в октябре освобожден от этих обязанностей по своей просьбе.
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