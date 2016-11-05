На должность заместителя директора ФСБ назначен Евгений Зиничев

Бывший исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Евгений Зиничев назначен на пост заместителя директора ФСБ России.

Зиничев родился в 1966 году в Ленинграде, получил высшее образование, в 2013 году прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генштаба, сообщает ТАСС.

Последние два года занимал пост начальника УФСБ России по Калининградской области. В июле Зиничев был назначен врио губернатора Калининградской области, а в октябре освобожден от этих обязанностей по своей просьбе.