Должность главного режиссера РАМТа займет Егор Перегудов

Егор Перегудов назначен главным режиссером Российского академического молодежного театра. Об этом решении сообщил художественный руководитель театра Алексей Бородин.

«Егор — замечательный, очень талантливый режиссер, а главное — как мне кажется, очень близок нам по духу. С нового сезона мы будем работать вместе», - сказал Бородин.

Перегудов отметил, что чувствует ответственность и волнуется в связи с назначением, передает «Газета.ru».

«В РАМТе я поставил свой первый спектакль, затем - свой первый спектакль на Большой сцене. Это предложение стало для меня неожиданностью, я чувствую большую ответственность и пока - очень волнуюсь», - сообщил он.

Егор Перегудов – режиссер, педагог, переводчик. С 2011 по 2018 годы он работал режиссером театра «Современник».