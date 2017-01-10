Должники могут лишиться своего единственного жилья. Такой законопроект подготовило Министерство юстиции России.

Согласно проекту закона, изъятию подлежит только жилье, вдвое превышающую норму по площади или стоимости. Эта норма в отдельных частях России разнится от 14 до 18 квадратных метров на человека.

В данный момент документ находится на стадии общественного обсуждения. Конституционный суд РФ отметил также необходимость доработки данного законопроекта. Об этом сообщает «ТВЦ».