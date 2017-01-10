Должники могут лишиться своего единственного жилья

Должники могут лишиться своего единственного жилья. Такой законопроект подготовило Министерство юстиции России.

Согласно проекту закона, изъятию подлежит только жилье, вдвое превышающую норму по площади или стоимости. Эта норма в отдельных частях России разнится от 14 до 18 квадратных метров на человека.

В данный момент документ находится на стадии общественного обсуждения. Конституционный суд РФ отметил также необходимость доработки данного законопроекта. Об этом сообщает «ТВЦ».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Парламент Венесуэлы проголосовал за отрешение Мадуро от должности

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО