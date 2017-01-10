Должники могут лишиться своего единственного жилья
Должники могут лишиться своего единственного жилья. Такой законопроект подготовило Министерство юстиции России.
Согласно проекту закона, изъятию подлежит только жилье, вдвое превышающую норму по площади или стоимости. Эта норма в отдельных частях России разнится от 14 до 18 квадратных метров на человека.
В данный момент документ находится на стадии общественного обсуждения. Конституционный суд РФ отметил также необходимость доработки данного законопроекта. Об этом сообщает «ТВЦ».
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