В долине реки Сетунь обнаружили нерест щуки

На территории природного заказника «Долина реки Сетунь» появилась щука, сообщили в пресс-службе Мосприроды.

Специалисты зафиксировали нерест щуки на заболоченном, прогреваемом солнцем участке старицы реки Сетунь в момент проведения биологического наблюдения.

В настоящее время щука внесена в надзорный список Красной книги Москвы.

Обнаружение нереста говорит о том, что в заказнике установилась благополучная экологическая обстановка речной системы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Долина реки Сетунь — самый большой природный заказник, находящийся в черте Москвы. По территории города река протекает в Западном административном округе.