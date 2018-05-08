В долине реки Сетунь обнаружили нерест щуки
На территории природного заказника «Долина реки Сетунь» появилась щука, сообщили в пресс-службе Мосприроды.
Специалисты зафиксировали нерест щуки на заболоченном, прогреваемом солнцем участке старицы реки Сетунь в момент проведения биологического наблюдения.
В настоящее время щука внесена в надзорный список Красной книги Москвы.
Обнаружение нереста говорит о том, что в заказнике установилась благополучная экологическая обстановка речной системы, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Долина реки Сетунь — самый большой природный заказник, находящийся в черте Москвы. По территории города река протекает в Западном административном округе.
Следующая новость Найден способ повышения результатов спортсменов
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии