Долгов назвал уходящую власть Белого дома потерявшей ориентацию в пространстве

Любые санкции, которые Белый дом вводит в отношении России, контрпродуктивны и наносят ущерб будущему процессу восстановления нормальных отношений. Такое заявление сделал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.

- Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны. Я могу только переподтвердить, что санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США, - цитирует Долгова «Интерфакс».

Таким образом дипломат прокомментировал сообщения о введении новых санкций в отношении России.

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Места: Россия, США
События: санкции
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