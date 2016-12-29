Долгов назвал уходящую власть Белого дома потерявшей ориентацию в пространстве
Любые санкции, которые Белый дом вводит в отношении России, контрпродуктивны и наносят ущерб будущему процессу восстановления нормальных отношений. Такое заявление сделал уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов.
- Любые антироссийские санкции бесперспективны и контрпродуктивны. Я могу только переподтвердить, что санкционная истерия демонстрирует полное отсутствие ориентации в пространстве уходящей администрации США, - цитирует Долгова «Интерфакс».
Таким образом дипломат прокомментировал сообщения о введении новых санкций в отношении России.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии