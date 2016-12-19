Долгов назвал катастрофическим положение с правами человека на Украине

Выступая на круглом столе «Государственные институты защиты прав человека» в комитете Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константин Долгов заявил, что положение дел с соблюдением прав человека на Украине остается близким к катастрофическому.

- Положение дел в области прав человека в этой стране остается близким к катастрофическому. Сохраняется большое количество проблем, в частности, экономическая блокада Донбасса, сотни тысяч временно перемещенных лиц, цензура СМИ, ксенофобия и неонацизм, травля и преследование неугодных политиков, агрессивные действия в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата, - цитирует Долгова ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

По словам дипломата, «международные организации констатируют отсутствие на Украине законности, систематическое применение пыток, незаконные задержания и расправу над неугодными со стороны силовых и правоохранительных структур».

- Без выполнения взятых на себя Киевом многочисленных международных обязательств в области прав человека и восстановления верховенства права нормальная и достойная жизнь людей в этой стране будет невозможна, - подчеркнул Долгов.

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