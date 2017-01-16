Долгов назвал доклад Human Rights Watch о России концентратом лжи

Уполномоченный по правам человека МИД РФ Константин Долгов считает, что доклад организации Human Rights Watch о России состоит из беззастенчивой лжи и передергиваний фактов.

«Налицо политический заказ со стороны уходящей администрации США, не справившейся со своими масштабными правочеловеческими проблемами», — цитирует РИА «Новости» запись, сделанную Долговым в твиттере.

По словам омбудсмена, иначе ничем не объяснить странных пассажей об «оккупированном Крыме» и притеснении лиц нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Пытки в тюрьмах ЦРУ не расследованы, Гуантанамо так и не закрыта. Недавно ей исполнилось 15 лет! Из них 8 ее обещали закрыть. И это лишь малая толика «достижений» Обамы в области прав человека. О них в «Хьюман Райтс Уотч» говорить не любят», — отметил Долгов.

Human Rights Watch — неправительственная организация, осуществляющая мониторинг, расследование и документирование нарушений прав человека более чем в 70 странах. Штаб-квартира находится в США.