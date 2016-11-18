Долги могли стать причиной убийства предпринимателя в Москве

Долги стали причиной смерти предпринимателя, найденного убитым на севере Москвы.

- Меклер недавно был признан банкротом. Не исключено, что причиной убийства могли стать невыплаченные долги», - цитирует «Национальная служба новостей» слова источника агентства «Интерфакс».

Вместе с тем следствие не исключает и другие версии преступления.

Ранее на парковке бызнес-центра в Москве был обнаружен труп 50-летнего предпринимателя Игоря Меклера, на теле которого было обнаружено несколько огнестрельных ранений.