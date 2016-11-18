Долги могли стать причиной убийства предпринимателя в Москве
Долги стали причиной смерти предпринимателя, найденного убитым на севере Москвы.
- Меклер недавно был признан банкротом. Не исключено, что причиной убийства могли стать невыплаченные долги», - цитирует «Национальная служба новостей» слова источника агентства «Интерфакс».
Вместе с тем следствие не исключает и другие версии преступления.
Ранее на парковке бызнес-центра в Москве был обнаружен труп 50-летнего предпринимателя Игоря Меклера, на теле которого было обнаружено несколько огнестрельных ранений.
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