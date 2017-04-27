Долг «Нафтогаза» к России вырос до 37 миллиардов долларов
Концерн «Газпром» увеличил сумму требований к украинскому «Нафтогазу» в арбитраже Стокгольма на более чем 5,3 миллиарда долларов. В итоге сумма долга достигла 37 миллиардов долларов.
Окончательное решение по долгам шведский суд примет 30 июня, пишет РИА Новости.
«Газпром» и «Нафтогаз» судятся в Стокгольмском арбитраже с июня 2014 года. Предметом исков являются контракты на поставку газа из России на Украину и транзит через территорию Украины от 2009 года.
«Нафтогаз» требует от «Газпрома» ретроактивного изменения цены, возмещения переплат за непересмотренные цены и транзитные ставки. Также украинская компания требует отменить запрет на перепродажу газа.
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