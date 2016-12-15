Доклад Макларена вызвал у главы МОК Баха «ужас» и «внутреннюю ярость»

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что считает вторую часть доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена качественным исследованием проблемы допинга в России.

«В заключительном докладе были даны ответы на многие вопросы, которые до сих пор были открытыми после публикации первой части. При его прочтении я испытал ужас и внутреннюю ярость. Сложившаяся ситуация подорвала доверие к борьбе с допингом. Наша обязанность заключается в том, чтобы защитить права «чистых» спортсменов на международном уровне вне зависимости от их происхождения. Не менее важная задача – пресечь вмешательство политики в спорт», - цитирует Баха «Спортфакт».

Ранее сообщалось, что Макларен обвинил Россию в создании «государственной программы», в рамках которой на протяжении ряда лет осуществлялась систематическая подмена допинг-проб.