Доказана связь между чтением вслух и памятью

Чтение вслух способствует лучшему запоминанию прочитанного. Канадские ученые подтвердили это с помощью эксперимента.

В нем участвовали около 100 человек, которые разбили на четыре группы. Первая группа читала предложенный текст про себя, вторая – слушала чтеца или аудиозапись текста, третья – читала вслух, а участники четвертой группы сначала читали текст про себя, а затем слушали запись.

В итоге лучше всего запомнили текст добровольцы из третьей группы. «Когда мы произносим слово или сопровождаем его каким-то действием, оно становится более «заметным» для нас и поэтому более запоминающимся», - цитирует РИА «Новости» Колина Маклауда из университета Ватерлоо со ссылкой на издание Memory.

По словам ученого, здесь играет роль то, что человек хорошо помнит звучание собственного голоса и ассоциирует произносимый текст с самим собой.