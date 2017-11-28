Дождевые черви смогли выжить в марсианской почве
Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах выяснили, что дождевые черви могут выжить в марсианской почве.
Для проведения эксперимента исследователи разработали аналог марсианской почвы, куда позже поселили дождевых червей. Выяснилось, что те роют в марсианской почве ходы не хуже, чем в земной, отмечает «Газета.ru».
При этом черви смогли произвести в почве новое потомство: по окончании эксперимента в земле были обнаружены два новых червя.
Исследователи считают, что использование червей позволит облегчить выращивание растений в марсианских колониях. Черви, напоминают ученые, производят питательные вещества и способствуют обогащению почвы кислородом.
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