Дождевые черви смогли выжить в марсианской почве

Ученые из Вагенингенского университета в Нидерландах выяснили, что дождевые черви могут выжить в марсианской почве.

Для проведения эксперимента исследователи разработали аналог марсианской почвы, куда позже поселили дождевых червей. Выяснилось, что те роют в марсианской почве ходы не хуже, чем в земной, отмечает «Газета.ru».

При этом черви смогли произвести в почве новое потомство: по окончании эксперимента в земле были обнаружены два новых червя.

Исследователи считают, что использование червей позволит облегчить выращивание растений в марсианских колониях. Черви, напоминают ученые, производят питательные вещества и способствуют обогащению почвы кислородом.