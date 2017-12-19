Доходы россиян продолжают падение четыре года подряд
Росстат отметил снижение реальных доходов россиян в 2017 году на 1,4%.
Отмечается, что предыдущие три года доходы также падали: в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.
При этом среднемесячная начисленная зарплата (до вычета НДФЛ) россиян в ноябре увеличилась в годовом выражении на 8% до 38 720 рублей, а за 11 месяцев возросла на 7,1%.
В ноябре 2017 года доходы граждан России упали на 0,3%, передает Kommersant.
Следующая новость В Киеве нашли единственный способ «вернуть» Крым
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии