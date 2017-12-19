Доходы россиян продолжают падение четыре года подряд

Росстат отметил снижение реальных доходов россиян в 2017 году на 1,4%.

Отмечается, что предыдущие три года доходы также падали: в 2016 году — на 5,8%, в 2015 году — на 3,2%, в 2014 году — на 0,7%.

При этом среднемесячная начисленная зарплата (до вычета НДФЛ) россиян в ноябре увеличилась в годовом выражении на 8% до 38 720 рублей, а за 11 месяцев возросла на 7,1%.

В ноябре 2017 года доходы граждан России упали на 0,3%, передает Kommersant.