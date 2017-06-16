Доходы 24 жителей Подмосковья превысили миллиард рублей
По итогам 2016 года 24 жителя Подмосковья заработали свыше 1 миллиарда рублей, сообщил заместитель руководителя подмосковного УФНС Андрея Савченко.
По его словам, общая сумма налога составила около 5 миллиардов рублей.
Основным видом задекларированных доходов стал доход от продажи имущества и имущественных прав.
«На сегодняшний момент всем налоговым органам дано задание проанализировать всех налогоплательщиков, которые не представили расчеты на сегодняшний день», - цитирует «360» слова Савченко.
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