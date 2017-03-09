Додон раскритиковал рекомендации кабмина относительно поездок в РФ

Президент Молдавии Игорь Додон подверг критике рекомендации правительства чиновникам воздержаться от поездок в Россию по причине досмотров на границе.

На своей странице в Facebook глава государства написал, что ему лично не известны подробности указанных представителями парламента и правительства случаев. Однако из их публичных выступлений Додон сделал вывод о том, что решение запретить госслужащим визиты в Россию «ненормально».

Он отметил, что сбои на границе не должны быть поводом для блокировки благоприятных отношений с РФ.

Додон завил, что продолжит поездки в Москву, в ходе которых будет продвигать интересы Молдавии в стратегическом партнерстве с Россией. По его словам, следующий раочий визит в Москву запланирован на 17-18 марта.

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Теги:
Места: Россия, СНГ
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