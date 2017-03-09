Додон раскритиковал рекомендации кабмина относительно поездок в РФ
Президент Молдавии Игорь Додон подверг критике рекомендации правительства чиновникам воздержаться от поездок в Россию по причине досмотров на границе.
На своей странице в Facebook глава государства написал, что ему лично не известны подробности указанных представителями парламента и правительства случаев. Однако из их публичных выступлений Додон сделал вывод о том, что решение запретить госслужащим визиты в Россию «ненормально».
Он отметил, что сбои на границе не должны быть поводом для блокировки благоприятных отношений с РФ.
Додон завил, что продолжит поездки в Москву, в ходе которых будет продвигать интересы Молдавии в стратегическом партнерстве с Россией. По его словам, следующий раочий визит в Москву запланирован на 17-18 марта.
Следующая новость Датским депутатам запретили ехать в Россию с телефонами
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии