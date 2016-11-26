Додон продолжит курс на ассоциацию Молдавии с ЕС

Избранный президент Молдавии Игорь Додон не откажется от договора об ассоциации республики с Евросоюзом.

Он пояснил, что не имеет полномочий на прекращение действия соглашения. В интервью телеканалу Stirile TV Додон отметил, что программе возглавляемой им Социалистической партии присутствует пункт об отмене соглашения, однако будучи президентом не только социалистов, он не вправе принимать подобные решения.

Додон добавил, что после парламентских выборов стране может быть проведен референдум, в ходе которого граждане сами выберут, в какой союз следует вступить Молдавии – Европейский или Евразийский.

Политик сделал также акцент на своем намерении восстановить стратегические и экономические отношения с Россией. Он подтвердил, что первый визит ан посту главы государства нанесет в Москву.

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Теги:
Места: Европа, ЕС
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