Додон предложил заключить договор о двойном гражданстве между Молдавией и РФ

Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его о продлении миграционной амнистии и предложил заключить договор между странами о двойном гражданстве.

«Я попросил продлить сроки миграционной амнистии после 20 марта, чтобы этой возможностью смогли воспользоваться максимальное число молдавских граждан, работающих в России. Владимир Путин сказал, что продление будет», - цитирует молдавского президента «Интерфакс».

Он добавил, что договор о двойном гражданстве позволит постоянном проживающим в России молдаванам сохранить молдавские паспорта. Как отреагировал на эту инициативу российский лидер Додон не сообщил.