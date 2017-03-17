Додон предложил заключить договор о двойном гражданстве между Молдавией и РФ
Президент Молдавии Игорь Додон в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным попросил его о продлении миграционной амнистии и предложил заключить договор между странами о двойном гражданстве.
«Я попросил продлить сроки миграционной амнистии после 20 марта, чтобы этой возможностью смогли воспользоваться максимальное число молдавских граждан, работающих в России. Владимир Путин сказал, что продление будет», - цитирует молдавского президента «Интерфакс».
Он добавил, что договор о двойном гражданстве позволит постоянном проживающим в России молдаванам сохранить молдавские паспорта. Как отреагировал на эту инициативу российский лидер Додон не сообщил.
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