Додон назвал вероятный срок объединения Молдавии с Приднестровьем
Реинтеграция Приднестровья возможна в 2019-2020 годах. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.
«В Приднестровье находятся около 350 тысяч наших граждан. Я уверен, что мы можем на определенном этапе интегрировать их в страну… Но для этого в 2018 году им нужно дать возможность участвовать в политической жизни», - цитирует его «Лента.ру» со ссылкой на местное телевидение.
Президент также отметил, что решению приднестровского конфликта может способствовать смешанная избирательная система. Благодаря ей Приднестровье может образовать свою фракцию в парламенте, что будет способствовать объединению страны.
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