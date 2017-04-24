Додон назвал вероятный срок объединения Молдавии с Приднестровьем

Реинтеграция Приднестровья возможна в 2019-2020 годах. Об этом заявил президент Молдавии Игорь Додон.

«В Приднестровье находятся около 350 тысяч наших граждан. Я уверен, что мы можем на определенном этапе интегрировать их в страну… Но для этого в 2018 году им нужно дать возможность участвовать в политической жизни», - цитирует его «Лента.ру» со ссылкой на местное телевидение.

Президент также отметил, что решению приднестровского конфликта может способствовать смешанная избирательная система. Благодаря ей Приднестровье может образовать свою фракцию в парламенте, что будет способствовать объединению страны.