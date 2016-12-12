Додон намерен встретиться с новым главой Приднестровья и возобновить переговоры

Новый президент Молдавии Игорь Додон намерен в ближайшее время отправиться в Тирасполь, чтобы возобновить переговоры с избранным главой Приднестровья Вадимом Красносельским.

- Еще до поездки в Москву я намерен посетить Тирасполь, чтобы встретиться с Вадимом Красносельским, который 11 декабря был избран главой Приднестровья, - рассказал Додон в эксклюзивном интервью ТАСС.

Президент Молдавии подчеркнул, что приднестровская проблема также будет в центре переговоров в Москве, куда его пригласил с визитом президент РФ Владимир Путин.

Ранее Красносельский заявил агентству, что готов встретиться с Додоном. При этом он отметил, что является сторонником независимости, которую поддержали избиратели Приднестровья на референдуме 2006 года.

Додон заявил, что понимает позицию приднестровского лидера.

- Он знает и мою точку зрения. Но у нас накопилось немало тем для обсуждения, и ситуация, когда переговоры буксуют уже несколько лет, недопустима. Я верю, что совместными усилиями нам удастся сдвинуть процесс приднестровского урегулирования с мертвой точки. На обоих берегах Днестра живут представители одного народа. В нашей общей истории были сложные периоды, но я верю, что нас объединяет намного больше, чем разделяет, - подчеркнул Додон.

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