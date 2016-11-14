Додон намерен провести референдум о выходе Молдавии из соглашения с Евросоюзом

Молдавии следует тесно сотрудничать Евразийским экономическим союзом и провести референдум об отмене соглашения с Евросоюзом. Такое заявление сделал победивший на президентских выборах в Молдавии Игорь Додон.

- Я как лидер партии социалистов открыто выступал и выступаю за интеграцию с ЕАЭС – за евразийское экономическое сотрудничество. У президента полномочий отменить соглашение с Европейским союзом нет. Но мы можем провести референдум, чтобы люди высказались, - цитирует Додона ТАСС со ссылкой на газету «Известия».

По словам нового главы государства, 65 процентов жителей Молдавии видят в России дружественную страну, а экономические показатели последних лет свидетельствуют о том, что заключение соглашения с Евросоюзом было ошибкой.

Додон высказался за полномасштабные переговоры с руководством Приднестровья, где через несколько недель также состоятся выборы. Он выразил надежду на то, что уже в начале 2017 года стороны смогут сесть за стол переговоров.