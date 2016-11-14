Додон намерен провести референдум о выходе Молдавии из соглашения с Евросоюзом

Молдавии следует тесно сотрудничать Евразийским экономическим союзом и провести референдум об отмене соглашения с Евросоюзом. Такое заявление сделал победивший на президентских выборах в Молдавии Игорь Додон.

- Я как лидер партии социалистов открыто выступал и выступаю за интеграцию с ЕАЭС – за евразийское экономическое сотрудничество. У президента полномочий отменить соглашение с Европейским союзом нет. Но мы можем провести референдум, чтобы люди высказались, - цитирует Додона ТАСС со ссылкой на газету «Известия».

По словам нового главы государства, 65 процентов жителей Молдавии видят в России дружественную страну, а экономические показатели последних лет свидетельствуют о том, что заключение соглашения с Евросоюзом было ошибкой.

Додон высказался за полномасштабные переговоры с руководством Приднестровья, где через несколько недель также состоятся выборы. Он выразил надежду на то, что уже в начале 2017 года стороны смогут сесть за стол переговоров.

Новости по теме
Теги:
Места: ЕАЭС, ЕС
Следующая новость Боевики атаковали сирийскую армию в Алеппо с применением хлора

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО