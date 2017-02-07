Додон готов поддержать отмену ассоциации Молдавии с ЕС

Президент Молдавии Игорь Додон отметил ухудшение ситуации в стране после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом и выразил готовность поддержать предложение о выходе из него.

«Я подтвердил то, что если в результате очередных или досрочных парламентских выборов, или в рамках референдума будет принято решение о том, что соглашение об ассоциации с ЕС нужно аннулировать, я как президент страны поддержу эту инициативу», - цитирует ТАСС заявление Додона на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Он отметил, что ситуация в Молдавии деградировала по многим показателям в результате плохого управления страной, а также применяемых чиновниками ЕС двойных стандартов с геополитическим подтекстом к событиям в Кишиневе.

По словам Додона, число сторонников интеграции станы в сообщество сократилось практически вдвое – с 68 до 38%. При этом он добавил, что для Молдавии в настоящее время жизненно важно восстановить экономические отношения с Россией.