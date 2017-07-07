К дочери Дональда Трампа заявился маньяк с ножами

В Нью-Йорке при попытке попасть в небоскреб «Trump Tower» охраной задержан неадекватный мужчина.

У человека на входе изъяли метательные ножи, кроме того он был одет в пуленепробиваемый жилет.

Свое появление мужчина обозначил как попытку встретиться лично с дочерью президента США Иванкой Трамп.

Охранники здания выслушали от человека информацию о том, что он является владельцем здания, а также о том, что вооруженный мужчина – сенатор.

При обыске у мужчины были найдены два метательных ножа и поддельное удостоверение личности.

Сейчас мужчина направлен на психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости.