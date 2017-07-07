К дочери Дональда Трампа заявился маньяк с ножами
В Нью-Йорке при попытке попасть в небоскреб «Trump Tower» охраной задержан неадекватный мужчина.
У человека на входе изъяли метательные ножи, кроме того он был одет в пуленепробиваемый жилет.
Свое появление мужчина обозначил как попытку встретиться лично с дочерью президента США Иванкой Трамп.
Охранники здания выслушали от человека информацию о том, что он является владельцем здания, а также о том, что вооруженный мужчина – сенатор.
При обыске у мужчины были найдены два метательных ножа и поддельное удостоверение личности.
Сейчас мужчина направлен на психиатрическую экспертизу, сообщает РИА Новости.
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