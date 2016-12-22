Дочь и внуки Трампа подверглись оскорблениям со стороны пассажира самолета

Дочь победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее дети подверглись оскорблениям со стороны пассажира самолета авиакомпании JetBlue.

Возмущенный американец набросился на дочь будущего главы Белого дома с нецензурной бранью, несмотря на присутствие детей, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Post.

По словам очевидцев, больше всего пассажира-дебошира возмутило то обстоятельство, что Иванка Трамп летит тем же самолетом, что и он.

- Твой отец правит страной. Почему ты здесь? Ты должна летать на своем собственном самолете! — кричал мужчина.

Сообщается также, что хулигана высадили из самолета за нарушение правил поведения на борту воздушного судна.