Дочь и внуки Трампа подверглись оскорблениям со стороны пассажира самолета
Дочь победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее дети подверглись оскорблениям со стороны пассажира самолета авиакомпании JetBlue.
Возмущенный американец набросился на дочь будущего главы Белого дома с нецензурной бранью, несмотря на присутствие детей, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету New York Post.
По словам очевидцев, больше всего пассажира-дебошира возмутило то обстоятельство, что Иванка Трамп летит тем же самолетом, что и он.
- Твой отец правит страной. Почему ты здесь? Ты должна летать на своем собственном самолете! — кричал мужчина.
Сообщается также, что хулигана высадили из самолета за нарушение правил поведения на борту воздушного судна.
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