Дочь турецкого дипломата погибла в Баку в результате несчастного случая

Следователи, выясняющие обстоятельства гибели дочери турецкого дипломата в Баку, склоняются к версии несчастного случая.

- Мы осмотрели место происшествия – детскую комнату. Окно, из которого выпала девушка, расположено низко от пола и выходит на центральную часть города. Предполагается, что девушка выглянула в окно, чтобы полюбоваться на огни вечернего Баку и, не удержавшись, выпала. К тому же пол в комнате скользкий, — цитирует представителя прокуратуры Насиминского района Баку РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik Азербайджан.

Ранее сообщалось, что 15-летняя дочь советника посольства Турции в Азербайджане Гюнляра Арслана Азми погибла в результате падения с 10 этажа жилого дома.