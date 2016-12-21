Дочь турецкого дипломата погибла в Баку в результате несчастного случая
Следователи, выясняющие обстоятельства гибели дочери турецкого дипломата в Баку, склоняются к версии несчастного случая.
- Мы осмотрели место происшествия – детскую комнату. Окно, из которого выпала девушка, расположено низко от пола и выходит на центральную часть города. Предполагается, что девушка выглянула в окно, чтобы полюбоваться на огни вечернего Баку и, не удержавшись, выпала. К тому же пол в комнате скользкий, — цитирует представителя прокуратуры Насиминского района Баку РИА «Новости» со ссылкой на агентство Sputnik Азербайджан.
Ранее сообщалось, что 15-летняя дочь советника посольства Турции в Азербайджане Гюнляра Арслана Азми погибла в результате падения с 10 этажа жилого дома.
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