Дочь турецкого дипломата найдена мертвой в Баку

Дочь турецкого дипломата Гюллер Шавар обнаружена мертвой в Баку, сообщили в управлении полиции Насиминского района столицы Азербайджана.

Как уточняется в материале, 15-летняя девушка выпала из окна 10 этажа.

Отец погибшей девушки Гюнляр Арслан Азми работает советником в посольстве Турции в Азербайджане.

Подробности инцидента не сообщаются, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «РИА Новости».

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