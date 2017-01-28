Дочь Обамы участвует в протестах против инициатив Трампа
Старшая дочь экс-президента США Барака Обамы Малия приняла участие в акции протеста против строительства нефтепровода Dakota Access.
Акция протеста проходила в штате Юта во время кинофестиваля Sundance. В ней приняли участие около сотни человек. Дочь бывшего главы государства среди них заметила актриса Шейлин Вудли, которая рассказала об этом изданию Daily Mail. При этом она отметила, что Обама в свое время не приложил достаточно усилий к тому, чтобы окончательно заморозить проект.
Противники строительства нефтепровода утверждают, что это может привести к экологическим проблемам, а также осквернит священные земли индейцев, по которым будет пролегать.
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