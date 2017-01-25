Дочь Майкла Джексона заявила журналистам о преднамеренном убийстве ее отца

Король поп-музыки Майкл Джексон скончался не от естественных причин, он был убит, причем убит преднамеренно. Такое заявление сделала Пэрис Джексон, дочь выдающегося эстрадного исполнителя.

- Это очевидно. Все указывает на то, что его убили. Это звучит как теория заговора и бред, но все члены семьи и его поклонники знают, что все было подстроено, - цитирует Джексон ТАСС со ссылкой на журнал Rolling Stone.

Пэрис заявила также, что намерена досконально разобраться в происшедшем в июне 2009 года и добиться наказания виновных. При этом она отказалась сообщить имена лиц, которым могла быть выгодной смерть ее отца.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года от острой интоксикации организма препаратом Propofol, который вместе с другими лекарствами ему дал лечащий врач Конрад Мюррей. Мюррея впоследствии обвинили в профессиональной халатности и промедлении с вызовом неотложки. В ноябре 2011 года жюри присяжных в суде Лос- Анджелеса признало его виновным в непредумышленном убийстве, за что он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

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