Дочь Кадырова представит свою коллекцию одежды в Москве

Дочь главы Чечни Айшат Кадырова представит на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Москве коллекцию вечерних платьев в национальном стиле.

По словам помощницы Анны Казанцевой, дочь Кадыровой представит 45 вечерних платьев в национальном стиле от дома Firdaws, в том числе из коллекции, ранее презентованной в Грозном.

Кадырова представила свою первую коллекцию женской одежды, выполненную в этностиле, 1 марта этого года в Грозном. Изготовленные из бархата, шифона, шелка и французского кружева платья украшены полудрагоценными камнями.

Модный дом Firdaws был основан супругой главы Чечни Медни Кадыровой в октябре 2009 года, сообщает ТАСС.