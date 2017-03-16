Дочь Кадырова представит свою коллекцию одежды в Москве
Дочь главы Чечни Айшат Кадырова представит на Mercedes Benz Fashion Week Russia в Москве коллекцию вечерних платьев в национальном стиле.
По словам помощницы Анны Казанцевой, дочь Кадыровой представит 45 вечерних платьев в национальном стиле от дома Firdaws, в том числе из коллекции, ранее презентованной в Грозном.
Кадырова представила свою первую коллекцию женской одежды, выполненную в этностиле, 1 марта этого года в Грозном. Изготовленные из бархата, шифона, шелка и французского кружева платья украшены полудрагоценными камнями.
Модный дом Firdaws был основан супругой главы Чечни Медни Кадыровой в октябре 2009 года, сообщает ТАСС.
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