Дочь известного певца задержана в аэропорту Шереметьево

Полицейские задержали 22-летнюю Веронику Короткову за то, что она пробралась по багажной ленте в комплектовочное помещение в международном аэропорту «Шереметьево».

Как уточняется в материале, инцидент произошел в субботу в 2 часа ночи.

В багажной ленте правоохранители нашли паспорт на имя Вероники Муслимовны Коротковой. Мать девушки заявила на одном из российских телеканалов, что Вероника является внебрачной дочерью певца Муслима Магомаева.

Во время задержания девушка вела себя агрессивно. Полиции она так и не смогла объяснить причины своего поступка. Решается вопрос об отправке дебоширки в психиатрическую больницу, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».